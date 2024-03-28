Ночью в Харькове раздались взрывы

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 28 марта в Харькове прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове взрывы. Будьте осторожны", – говорится в заявлении городского головы.

"Под ударом оказался Киевский район города. Потерпел разрушение ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", — пишет мэр Харькова.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что на город направляются ударные беспилотники, запущенные с территории России.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по жилому микрорайону Харькова.

Кроме того, мы ранее информировали, что для удара по Харькову РФ применила новый смертоносный боеприпас.

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