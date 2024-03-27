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Появились кадры первых минут после удара по Харькову (видео)

Появились кадры первых минут после удара по Харькову (видео)

Удар по Харькову 27 марта

Оккупанты в очередной раз ударили по мирным.

Армия РФ 27 марта атаковала жилой квартал Харькова. В Сети появились кадры первых минут после обстрела.

Об этом пишет "Харьков Life".

Появились кадры первых минут удара по Харькову

Появились кадры первых минут удара по Харькову

Среди раненых – трехмесячный ребенок

Враг продолжает терроризировать Харьков. Как рассказали в полиции, на этот раз под удар попала общеобразовательная школа. Также повреждено по меньшей мере 14 жилых домов.

"К сожалению, убиты и ранены, среди которых 4 ребенка, возраст – от 3 месяцев до 9 лет", – детализировали правоохранители.

Полиция показала кадры спасения людей после удара по Харькову

Полиция показала кадры спасения людей после удара по Харькову

Напомним, в МВД рассказали о пострадавших в результате атаки по Харькову.

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