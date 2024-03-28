Російський посол терміново втік з Польщі: що сталося

Обовʼязки посла виконує тимчасовий повірений у справах посольства.
Російський посол Сергій Андрєєв залишив територію Польщі після того, як ракета РФ порушила повітряний простір країни.
Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Пан посол Андрєєв сам надав докази своєї культури й професіоналізму. З того, що я чув, він вже залишив нашу територію", - зазначив Сікорський.
Він заявив, що російське посольство у технічній ноті повідомило, що дипломата не буде в країні з 26 березня до 4 квітня.
Наразі обовʼязки посла виконує тимчасовий повірений у справах посольства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі різко відреагували на заяву посла Росії щодо ракети та ігнорування виклику до МЗС.
Крім того, ми раніше інформували, що Польща пропускає до ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами.
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