Російський посол терміново втік з Польщі: що сталося

Російський посол Сергій Андрєєв залишив територію Польщі після того, як ракета РФ порушила повітряний простір країни.

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Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Пан посол Андрєєв сам надав докази своєї культури й професіоналізму. З того, що я чув, він вже залишив нашу територію", - зазначив Сікорський.

Він заявив, що російське посольство у технічній ноті повідомило, що дипломата не буде в країні з 26 березня до 4 квітня.

Наразі обовʼязки посла виконує тимчасовий повірений у справах посольства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі різко відреагували на заяву посла Росії щодо ракети та ігнорування виклику до МЗС.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща пропускає до ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами.

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