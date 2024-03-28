На Сумщині пролунало 179 вибухів

Стало відомо про ситуацію на Сумщині.

Стала відома ситуація з обстрілами на прикордонні Сумської області станом на 27 березня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 179 вибухів.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (25 вибухів) та скинув з БпЛА вибухові пристрої (ВОГ) (15 вибухів).

Есманьська громада: здійснено ракетний обстріл з гелікоптера НАР (3 вибухи) та обстріл з мінометів (8 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (28 вибухів).

Великописарівська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (3 вибухи), був обстріл БпЛА (FPV-дрон) та мінометні обстріли (4 вибухи).

Хотінська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (4 вибухи), артобстріли (8 вибухів) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів), артобстріли (10 вибухів) та скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (8 вибухів).

Середино-Будська громада: відбулися обстріл БпЛА (FPV-дрон), мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріли (7 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух), гранатометний обстріл (РПГ) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (20 вибухів), артобстріл (5 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вночі у Харкові пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що з'явилися кадри перших хвилин після удару по Харкову.

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