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В Сумской области раздалось 179 взрывов

В Сумской области раздалось 179 взрывов

Российские захватчики обстреливают Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Associated Press

Стало известно о ситуации в Сумской области.

Стала известна ситуация с обстрелами на границе Сумской области по состоянию на 27 марта 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 179 взрывов.

Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

  • Юношеское общество: враг бил из минометов (25 взрывов) и сбросил с БпЛА взрывные устройства (ВОГ) (15 взрывов).
  • Эсманьская община: осуществлен ракетный обстрел с вертолета НАР (3 взрыва) и обстрел из минометов (8 взрывов).
  • Шалыгинская община: зафиксированы минометные обстрелы (28 взрывов).
  • Великописаревское общество: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (3 взрыва), был обстрел БпЛА (FPV-дрон) и минометные обстрелы (4 взрыва).
  • Хотинская община: 8 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (4 взрыва), артобстрелы (8 взрывов) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).
  • Краснопольское общество: совершены минометные обстрелы (12 взрывов), артобстрелы (10 взрывов) и сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (8 взрывов).
  • Середино-будская община: произошли обстрел БпЛА (FPV-дрон), минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрелы (7 взрывов).
  • Белопольское общество: зафиксирован сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (1 взрыв), гранатометный обстрел (РПГ) (2 взрыва), гранатометный обстрел (АГС) (20 взрывов), артобстрел (5 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Харькове раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что появились кадры первых минут после удара по Харькову.

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