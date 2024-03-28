Мэр Запорожья сообщил о взрывах в городе: есть пострадавшие

Российские захватчики ночью обстреляли Запорожье, в результате чего пострадали.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что враг нанес удары по гражданским домам.

"Враг нанес удары беспилотниками по частным гражданским домам Запорожья. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Кроме того, Федоров заявил, что сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по жилому микрорайону Харькова.

Кроме того, мы ранее информировали, что для удара по Харькову РФ применила новый смертоносный боеприпас.

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