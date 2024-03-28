Мэр Запорожья сообщил о взрывах в городе: есть пострадавшие

Враг нанес удары по гражданским домам.
Российские захватчики ночью обстреляли Запорожье, в результате чего пострадали.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он заявил, что враг нанес удары по гражданским домам.
"Враг нанес удары беспилотниками по частным гражданским домам Запорожья. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
Кроме того, Федоров заявил, что сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по жилому микрорайону Харькова.
Кроме того, мы ранее информировали, что для удара по Харькову РФ применила новый смертоносный боеприпас.
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