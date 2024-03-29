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Астрологический прогноз на 29-30 марта

Астрологический прогноз на 29-30 марта

Мотылек - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, несет мощный заряд энергии, благодаря которому человеку под силу любое – как профессиональное, так и хозяйственно-бытовое – дело. 

Символ дня: мотылек. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, аметистовый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: под ударом находятся органы зрения, поэтому не рекомендуется напрягать глаза, подолгу читая или работая за компьютером. 

Питание дня: можно начинать любую диету, поститься и голодать. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: нельзя допускать повреждений деревьев и кустарников – особенно их корневой системы. 

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие магические свойства полудрагоценных камей и минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи вернут человека в прошлое, дав ему понять, в чем корень его нынешних проблем. 

Табу дня: опасность в этот день представляет высота: к окнам на верхних этажах зданий и обрывам лучше не подходить. 

Цитата дня: "В серьезных делах следует заботиться не столько о том, чтобы создать благоприятные условия, сколько о том, чтобы не упустить их" (Франса Ларошфуко). 

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