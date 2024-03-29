Астрологічний прогноз на 29-30 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, несе потужний заряд енергії, завдяки якому людині до снаги будь-яка – як професійна, так і господарсько-побутова – справа.

Символ дня: Метелик.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, аметистовий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: під ударом перебувають органи зору, тому не рекомендується напружувати очі, читаючи чи працюючи за комп'ютером.

Харчування дня: можна починати будь-яку дієту, постувати та голодувати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: не можна допускати пошкоджень дерев та чагарників – особливо їхньої кореневої системи.

Магія та містика дня: можна здійснювати магічні обряди, що використовують магічні властивості напівдорогоцінних каменів та мінералів.

Сни дня: сни цієї ночі повернуть людину в минуле, давши їй зрозуміти, у чому корінь її нинішніх проблем.

Табу дня: небезпеку цього дня становить висота – до вікон на верхніх поверхах будівель і урвищ краще не підходити.

Цитата дня: «У серйозних справах слід дбати не так про те, щоб створити сприятливі умови, скільки про те, щоб не проґавити їх» (Франсуа де Ларошфуко).

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