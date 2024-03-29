Росіяни почали тікати з ОАЄ через посилення санкційного тиску - Bloomberg

У Обʼєднаних Арабських Еміратах почав сповільнюватися потік російських грошей і навряд чи ситуація зміниться через те, що країна почала ретельніше відноситись до санкцій Заходу.

Також читайте Підкуп і пропаганда в Європарламенті: Бельгія та Чехія викрили проросійську мережу

Про це інформує Bloomberg.

Журналісти видання пишуть, що деякі російські особи, які проживають в ОАЕ, почали розглядати можливість переїду до іншої країни або навіть повернення назад до РФ.

Місцеві банки почали ретельніше перевіряти росіян та їхні організації, які відкриваються у країні.

"ОАЕ піддаються посиленому тиску з боку США з метою боротьби з потенційним ухиленням від санкцій", - йдеться в матеріалі.

Інвестиційна імміграційна фірма Henley & Partners каже, що деякі з її російських клієнтів або скоротили свої активи у сфері нерухомості в Дубаї, або повернулись до Москви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Росії потрапляють люксові британські авто попри санкції Заходу.

Крім того, ми раніше інформували, які країни допомогли РФ заробити мільярд євро 2023 року, попри введені санкції.

Читайте також: