Вибухи пролунали на Хмельниччині

Повітряні сили попередили про атаку БпЛА на регіон.

У Хмельницькій області в ніч проти 29 березня пролунала серія вибухів.

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Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондентка Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед цим повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом уданих безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах пролунала низка вибухів. Місто та область атакують ворожі дрони-камікадзе.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя, в результаті чого є постраждалі.

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