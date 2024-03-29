Вибухи пролунали на Хмельниччині

Повітряні сили попередили про атаку БпЛА на регіон.
У Хмельницькій області в ніч проти 29 березня пролунала серія вибухів.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондентка Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед цим повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом уданих безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах пролунала низка вибухів. Місто та область атакують ворожі дрони-камікадзе.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя, в результаті чого є постраждалі.
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