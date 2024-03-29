Взрывы раздались в Хмельницкой области

Воздушные силы предупредили об атаке БПЛА на регион.
В Хмельницкой области в ночь на 29 марта прозвучала серия взрывов.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщает корреспондентка Общественного", — говорится в сообщении.
Перед этим воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом этих беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах раздался ряд взрывов. Город и область атакуют вражеские дроны-камикадзе.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики ночью обстреляли Запорожье, в результате чего пострадали.
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