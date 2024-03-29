Взрывы раздались в Хмельницкой области

Воздушные силы предупредили об атаке БПЛА на регион.

В Хмельницкой области в ночь на 29 марта прозвучала серия взрывов.

Также читайте Захватчики атаковали на Днепропетровщине объекты критической инфраструктуры — ОВА

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщает корреспондентка Общественного", — говорится в сообщении.

Перед этим воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом этих беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах раздался ряд взрывов. Город и область атакуют вражеские дроны-камикадзе.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики ночью обстреляли Запорожье, в результате чего пострадали.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.