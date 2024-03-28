В Черкассах прозвучала серия взрывов: область атакуют "Шахеды"

В Черкассах раздался ряд взрывов. Город и область атакуют вражеские дроны-камикадзе.

Об этом сообщает "Общественное Черкассы".

Первый взрыв жители города услышали около 23:21. Уже в 23:28 прозвучали повторные.

"РФ атакует Черкасщину. Продолжается атака шахедами", – написали в телеграм-канале "Добрый вечер, мы из Черкасс!".

Впоследствии добавили, что дежурная группа БПЛА двигается в направлении Черкасс. Приблизительно в 23:46 в Черкасской области прогремели очередные взрывы.

Позже жителей Золотоноши призвали немедленно перейти в безопасные места.

"Воздушная тревога в Черкасской области продолжается. Есть уже несколько сбитых вражеских БпЛА над областью. Службы работают. Подробности впоследствии", – добавил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, ночью и утром 28 марта РФ атаковала Одесскую область ракетами.

Читайте также: