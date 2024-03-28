Россияне атаковали ракетами Одесскую область: что известно

Ночью и утром 28 марта российская армия атаковала ракетами и беспилотниками Одесскую область. Оккупанты продолжают применять тактику точечных ракетных ударов по югу страны.

Об этом сообщили Силы обороны юга и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

"Утром из акватории Черного моря по Одесщине направил управляемую авиационную ракету из самолета тактической авиации. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", — сообщили Силы обороны юга.

В свою очередь Кипер проинформировал о ночной атаке на регион. По его словам, сначала россияне направили ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3, вышедших на пусковые рубежи над акваторией Черного моря. Позже – из самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в сторону юга Одесщины. Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг ночью атаковал дронами, а утром ударил ракетой по Одессе

Около 03:00 армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Два дрона уничтожили силы ПВО. Люди не пострадали.

Как сообщалось, сегодня утром в Одессе раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении области.

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