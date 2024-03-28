Плов овощной: рецепт для постящихся

Овощной плов – это сытное и полезное блюдо, которое можно приготовить в пост. Такое блюдо готовится исключительно без мяса. Рис используйте по своему вкусу, а также нам понадобится лук репчатый, морковь, перец сладкий, помидоры, чеснок и приправы.
Ингредиенты
- рис
- 1 ст.
- вода
- 2 ст.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- помидоры свежие
- 2 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- перец черный молотый
- куркума
- 1 ч.л.
- соль
- масло растительное
- Очистите лук и морковь. У перца удалите семена. Нарежьте лук небольшими кубиками, морковь и перец длинными брусочками. Помидоры кусочками.
- Рис тщательно промойте большим количеством воды.
- В кастрюле с толстым дном слегка обжарьте на растительном масле морковь и лук. Выложите перец и помидоры. Посолите, посыпьте перцем, куркумой. Перемешайте и обжарьте еще две минуты. Засыпьте ровным слоем рис на овощи. Воткните чеснок и залейте аккуратно по стенке кастрюли, горячей водой.
- Тушите под закрытой крышкой на медленном огне до готовности риса, приблизительно 10-15 минут. Снимите с огня и оставьте плов под закрытой крышкой на 15 минут. Перед подачей на стол, блюдо перемешайте.
Советы:
- По желанию добавьте консервированный зеленый горошек или кукурузу.
- Для приготовления плова можно использовать сковороду с толстым дном.
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