Плов овощной: рецепт для постящихся

Овощной плов – это сытное и полезное блюдо, которое можно приготовить в пост. Такое блюдо готовится исключительно без мяса. Рис используйте по своему вкусу, а также нам понадобится лук репчатый, морковь, перец сладкий, помидоры, чеснок и приправы.