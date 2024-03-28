Категория
Постные, диетические и веганские блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Плов овощной: рецепт для постящихся

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
109 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
757
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Плов овощной: рецепт для постящихся

Плов овощной / Фото: Credits

Овощной плов – это сытное и полезное блюдо, которое можно приготовить в пост. Такое блюдо готовится исключительно без мяса. Рис используйте по своему вкусу, а также нам понадобится лук репчатый, морковь, перец сладкий, помидоры, чеснок и приправы.

Ингредиенты

рис
1 ст.
вода
2 ст.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
помидоры свежие
2 шт.
чеснок
3 зубчика
перец черный молотый
куркума
1 ч.л.
соль
масло растительное
  1. Очистите лук и морковь. У перца удалите семена. Нарежьте лук небольшими кубиками, морковь и перец  длинными брусочками. Помидоры кусочками.
  2. Рис тщательно промойте большим количеством воды.
  3. В кастрюле с толстым дном слегка обжарьте на растительном масле морковь и лук. Выложите перец и помидоры. Посолите, посыпьте перцем, куркумой. Перемешайте и обжарьте еще две минуты. Засыпьте ровным слоем рис на овощи. Воткните чеснок и залейте аккуратно по стенке кастрюли, горячей водой. 
  4. Тушите под закрытой крышкой на медленном огне до готовности риса, приблизительно 10-15 минут. Снимите с огня и оставьте плов под закрытой крышкой на 15 минут. Перед подачей на стол, блюдо перемешайте.

Советы:

  • По желанию добавьте консервированный зеленый горошек или кукурузу.
  • Для приготовления плова можно использовать сковороду с толстым дном.

Читайте также: 

Постный паштет из фасоли: как сделать нежную намазку? – Рецепты Сниданка с 1+1

Постный паштет из фасоли: как сделать нежную намазку? – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация