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Плов овочевий: рецепт для тих, хто постить

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
109 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
104
Час на прочитання
1 хв
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Плов овочевий: рецепт для тих, хто постить

Плов овочевий / Фото: Credits

Овочевий плов – це ситна й корисна страва, яку можна приготувати в піст. Вона готується винятково без м'яса. Рис використовуйте на свій смак, також вам знадобиться ріпчаста цибуля, морква, солодкий перець, помідори, часник і приправи.

Інгредієнти

рис
1 скл.
вода
2 скл.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
помідори свіжі
2 шт.
часник
3 зубки
куркума
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Очистьте цибулю та моркву. Видаліть насіння з перцю. Наріжте цибулю невеликими кубиками, моркву і перець – довгими брусочками. Помідори – шматочками.
  2. Рис ретельно промийте великою кількістю води.
  3. В каструлі з товстим дном злегка обсмажте на олії моркву й цибулю. Викладіть перець і помідори. Посоліть, посипте перцем, куркумою. Перемішайте та обсмажте ще дві хвилини. Насипте рівним шаром рис на овочі. Встроміть часник і залийте акуратно по стінці каструлі гарячою водою.
  4. Тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні до готовності рису приблизно 10-15 хвилин. Зніміть з вогню та залиште плов під закритою кришкою на 15 хвилин. Перед подаванням на стіл страву перемішайте.

Поради:

  • За бажанням додайте консервований зелений горошок або кукурудзу.
  • Для приготування плову можна використовувати сковороду з товстим дном.

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