Плов овочевий: рецепт для тих, хто постить

Овочевий плов – це ситна й корисна страва, яку можна приготувати в піст. Вона готується винятково без м'яса. Рис використовуйте на свій смак, також вам знадобиться ріпчаста цибуля, морква, солодкий перець, помідори, часник і приправи.
Інгредієнти
- рис
- 1 скл.
- вода
- 2 скл.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- помідори свіжі
- 2 шт.
- часник
- 3 зубки
- куркума
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Очистьте цибулю та моркву. Видаліть насіння з перцю. Наріжте цибулю невеликими кубиками, моркву і перець – довгими брусочками. Помідори – шматочками.
- Рис ретельно промийте великою кількістю води.
- В каструлі з товстим дном злегка обсмажте на олії моркву й цибулю. Викладіть перець і помідори. Посоліть, посипте перцем, куркумою. Перемішайте та обсмажте ще дві хвилини. Насипте рівним шаром рис на овочі. Встроміть часник і залийте акуратно по стінці каструлі гарячою водою.
- Тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні до готовності рису приблизно 10-15 хвилин. Зніміть з вогню та залиште плов під закритою кришкою на 15 хвилин. Перед подаванням на стіл страву перемішайте.
Поради:
- За бажанням додайте консервований зелений горошок або кукурудзу.
- Для приготування плову можна використовувати сковороду з товстим дном.
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