Курс валют на 28 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 28 марта. Стоимость доллара снизилась на 10 коп. и составляет 39,22 грн. Евро потерял в цене 25 коп., а польский злотый – 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,22 грн (-10 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,44 грн (-25 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,83 грн (-7 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,90 – 39,50 грн

"ПУМБ" – 39,10 – 39,60 грн

"УкрСиббанк" — 38,90 — 39,50 грн

"Укрэксимбанк" – 38,90 – 39,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,05 – 43,05 грн

"ПУМБ" – 42,40 – 43,00 грн

"УкрСиббанк" — 42,05 — 42,95 грн

"Укрэксимбанк" – 42,30 – 43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,68 – 9,92 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн

"Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,05 грн

Как сообщалось, в Украине доллар превысил исторический рекорд. Да, официальный курс впервые в истории превысил 39 гривен, никогда Нацбанк не давал так много гривен за однодолларовую американскую банкноту.

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