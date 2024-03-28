У Черкасах пролунала серія вибухів: область атакують "Шахеди"

У Черкасах пролунала низка вибухів. Місто та область атакують ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє "Суспільне Черкаси".

Зазначається, що перший вибух жителі міста почули близько 23:21. Вже о 23:28 – пролунали повторні.

"РФ атакує Черкащину. Триває атака шахедами", – написали у телеграм-каналі "Доброго вечора, ми із Черкас!".

Згодом додали, що чергова група БпЛА рухається у напрямку Черкас. Приблизно о 23:46 на Черкащині пролунали чергові вибухи.

Пізніше жителів Золотоноші закликали негайно перейти у безпечні місця.

"Повітряна тривога на Черкащині триває. Маємо вже кілька збитих ворожих БпЛА над областю. Служби працюють. Подробиці згодом", – додав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Нагадаємо, вночі та зранку 28 березня РФ атакувала Одеську область ракетами.

Читайте також: