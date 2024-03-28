Вночі Росія вдарила ракетами і дронами: скільки цілей було знищено

Вночі проти 28 березня армія Російської Федерації завдала ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням кількох типів ракет та безпілотників Shahed. Сили ППО знищили 28 ударних БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук.

"Знищено 26 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, - йдеться у повідомленні.

Окупанти запустили три крилаті ракети Х-22 та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Зенітну керовану ракету С-300 - з Донеччини. 28 безпілотників Shahed-136/131 росіяни випустили з території російської Курської області та мису Чауда в Криму.

Зазначається, що до відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Як повідомлялося, пізно ввечері Україною поширилася повітряна тривога. Почервоніли усі регіони, окрім заходу. Повітряні сили інформували про зліт кількох бортів Ту-22м3.

Згодом сирени знову залунали у низці регіонів. ПС ЗСУ попереджали, що Росія атакує Україну ударними БпЛА.

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