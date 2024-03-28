Росіяни атакували дронами Запоріжжя: є потерпілі (фото)

Вночі проти 28 березня атакували безпілотниками місто Запоріжжя. Поранення отримали дві місцеві мешканки.

Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Уламки ворожих безпілотників спричинили займання житлових будинків в приватному секторі. Рятувальники оперативно загасили полумʼя. Деталі атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, ворог завдав ударів БпЛА по цивільних будинках.

Росіяни вночі проти 28 березня вдарили дронами по місту Запоріжжя.

Росіяни вночі проти 28 березня вдарили дронами по місту Запоріжжя.

Росіяни вночі проти 28 березня вдарили дронами по місту Запоріжжя.

Росіяни вночі проти 28 березня вдарили дронами по місту Запоріжжя.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову запустили по території України кілька груп "Шахедів". Атака та бойова робота тривали майже чотири години. Ворог атакував знову об'єкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові об'єкти.

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