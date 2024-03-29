На Дніпропетровщині пролунали вибухи: у Кам'янському проблеми зі світлом

Повітряні сили повідомляли про пуски ворожих ракет в напрямку області.
У Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.
Повідомляється, що вибухи пролунали пізно ввечері, 28 березня. Після вибухів у одному за районів Камʼянського виникли проблеми з електрикою.
До цього Повітряні сили повідомляли про пуски ворожих ракет в напрямку Дніпропетровщини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах пролунала низка вибухів. Місто та область атакують ворожі дрони-камікадзе.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя, в результаті чого є постраждалі.
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