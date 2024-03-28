Росіяни атакували з безпілотників Берислав на Херсонщині: що відомо

Сьогодні, 28 березня, російські військові атакували з безпілотників Берислав Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок детонації вибухівки поранений 38-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу.

Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Раніше стало відомо, що окупанти крили вогнем Херсонщину. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру, об’єкт критичної інфраструктури, торгівельний центр, господарські споруди та автомобіль.

За минулу добу - двоє загиблих.

Читайте також: