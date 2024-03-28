Терор Херсонщини: окупанти вбили двох жителів

Жителі Херсонщини пережили ще одну жахливу ніч під обстрілами.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, минулої доби противник обстрілював Дудчани, Нововоронцовку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Гаврилівку, Веселе, Золоту Балку, Качкарівку, Антонівку, Станіслав, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Велетенське, Кізомис, Берегове та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру, об’єкт критичної інфраструктури, торгівельний центр, господарські споруди та автомобіль", - зазначив він.

Через російську агресію дві людини загинули, ще четверо - дістали поранення.

Крім того, у Червоному Маяку Бериславського району на російській міні підірвались двоє чоловіків.

За інформацією Прокудіна, один чоловік загинув, другий — отримав тяжкі поранення. Внаслідок детонації у 38-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію ніг. Його доправили до лікарні. Наразі медики борються за його життя.

Нагадаємо, напередодні російські військові завдали удару по Зміївці на Херсонщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. Чоловік загинув.

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