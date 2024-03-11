Окупанти обстріляли з безпілотника Зміївку на Херсонщині: є постраждалий

Через ворожий обстріл на подвірʼї будинку постраждав 68-річний чоловік.

Російські окупанти обстріляли з безпілотника Зміївку на Херсонщині. Внаслідок чого постраждав чоловік.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Як стало відомо, через ворожий обстріл на подвірʼї будинку постраждав 68-річний чоловік.

“Він отримав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення рук. Після надання меддопомоги потерпілий відмовився від госпіталізації”, - розповіли в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що РФ зібрала сили для штурму плацдарму на лівобережжі Херсонщини.

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