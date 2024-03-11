Як вийти з токсичних стосунків: поради

Токсичні стосунки — зазвичай важкий етап життя людей, які з ними зіткнулися. Партнери, які мають схильність до них, зазвичай намагаються повністю контролювати та обмежувати свого партнера. Вони часто охоплюють емоційне або фізичне насильство, маніпулювання, недовіру та інші поведінкові аспекти, які погіршують якість життя.

ТСН.ua розповість, як вийти з токсичних стосунків.

Що таке токсичні стосунки

Токсичні стосунки — це відносини між людьми, які є неприємними для однієї або обох сторін. Вони часто охоплюють емоційне або фізичне насильство, маніпулювання, недовіру та інші поведінкові аспекти, які погіршують якість життя.

Такі стосунки можуть бути між партнерами, друзями, членами родини або навіть колегами. Вони можуть завдати шкоди психічному та фізичному здоров'ю та можуть бути складними для розпізнавання, оскільки зазвичай починаються з непримітних ознак та поступово загострюються. Важливо визнати такі стосунки та намагатися знайти способи виходу з них для забезпечення власного благополуччя.

Які існують ознаки токсичних стосунків

Ознаки токсичних стосунків можуть виявлятися на різних рівнях: емоційному, поведінковому та фізичному. Проте існують деякі ознаки по якім можливо виявити, що ви перебуваєте саме у такого роду відносинах.

Постійна напруга та конфлікти . Часті суперечки, сварки або неприємності, які виникають без очевидних причин або в результаті нездорових реакцій на незначні події.

. Часті суперечки, сварки або неприємності, які виникають без очевидних причин або в результаті нездорових реакцій на незначні події. Контроль та маніпулювання . Один партнер намагається контролювати або маніпулювати іншим, при цьому відбираючи у нього власні рішення, думки або почуття.

. Один партнер намагається контролювати або маніпулювати іншим, при цьому відбираючи у нього власні рішення, думки або почуття. Відчуття недостатності . Постійні коментарі або поведінка, яка змушує вас відчувати себе неправильно або недостатньо.

. Постійні коментарі або поведінка, яка змушує вас відчувати себе неправильно або недостатньо. Ізоляція . Заборона спілкуватися з іншими людьми, контроль над вашими соціальними зв'язками або відокремлення від друзів та родини.

. Заборона спілкуватися з іншими людьми, контроль над вашими соціальними зв'язками або відокремлення від друзів та родини. Фізичне або емоційне насильство . Будь-яке насильство, яке включає фізичні удари, загрози, образи, домагання або будь-яку іншу форму агресії.

. Будь-яке насильство, яке включає фізичні удари, загрози, образи, домагання або будь-яку іншу форму агресії. Постійне почуття стресу або тривоги . Ви постійно відчуваєте тривогу, напругу або страх у зв'язку зі стосунками.

. Ви постійно відчуваєте тривогу, напругу або страх у зв'язку зі стосунками. Відчуття безпорадності . Ви відчуваєте, що не можете змінити ситуацію або покинути стосунки, попри негативний вплив на ваше благополуччя.

. Ви відчуваєте, що не можете змінити ситуацію або покинути стосунки, попри негативний вплив на ваше благополуччя. Недотримання границь . Ігнорування особистих меж та границь, які ви встановлюєте, і неуважність до ваших потреб та бажань.

. Ігнорування особистих меж та границь, які ви встановлюєте, і неуважність до ваших потреб та бажань. Постійна критика . Безперестанна критика вас, вашого вигляду, навичок або здібностей.

. Безперестанна критика вас, вашого вигляду, навичок або здібностей. Відчуття вини. Ви відчуваєте себе винними у більшості ситуацій або часто вибачаєтесь, навіть якщо не маєте причин для цього.

Як вийти з токсичних стосунків

Виходження з токсичних стосунків може бути складним, але це можливо і важливо зробити для вашого фізичного та емоційного благополуччя. Проте спочатку потрібно визначитись, чи дійсно ви перебуваєте саме у такого роду відносинах. Як мінімум - тривожним сигналом буде особисте усвідомлення того, що ці стосунки негативно впливають на ваше життя.

Важливо знайти підтримку. Зверніться до друзів, сім’ї або фахівців за підтримкою та порадами. Крім того, треба спланувати подальший перелік дій: знаходження нового житла, фінансове планування та підготовка до можливих реакцій вашого партнера.

Водночас у разі, якщо в ваших стосунках було місце для фізичного насильства, потрібно звернутися до правоохоронців або організацій, які займаються підтримкою та надають допомогу жінкам та чоловікам.

Пам'ятайте, що ви не зобов'язані зберігати токсичні стосунки та маєте право на щасливе життя. Поміркуйте про своє власне благополуччя, дайте собі час на одужання та поміркуйте про своє фізичне та емоційне здоров’я.

Важливо пам'ятати, що ви не самотні в цьому процесі, і існують люди та ресурси, які можуть вам допомогти.

Нагадаємо, що зрада у стосунках — питання болісне та неприємне. Проте вірно обираючи партнера можна запобігти проблемам та залишитися “під ковдрою” з однією коханою людиною на все життя.