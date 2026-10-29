"Альфа-самці" більше не в моді: яких партнерів шукають жінки та чого досі бояться чоловіки

Жінки більше не хочуть стосунків з «альфа-самцями» / © Фото з відкритих джерел

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Образ упевненого чоловіка, який завжди ухвалює рішення, контролює ситуацію та бере на себе роль головного у стосунках, поступово втрачає привабливість для частини жінок. Натомість дедалі більшого значення набувають уміння слухати, емоційна доступність і готовність підтримувати партнерку.

Про це пише Mirror із посиланням на результати опитування, проведеного Chyrpe — сервісом знайомств, орієнтованим на стосунки, у яких жінка може відігравати провідну роль.

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Жінки більше не шукають «альфа-самців»

За даними дослідження, 70% опитаних жінок віддають перевагу партнерові, який підтримує їх, відкрито говорить про почуття та не заперечує проти того, щоб жінка брала на себе ініціативу. Ще 53% заявили, що не шукали б спеціально «альфа-самця» для стосунків.

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Традиційно маскулінні риси приваблювали значно меншу частину учасниць опитування. Лише 3% жінок назвали бажаною рисою контроль над партнеркою, 6% віддали перевагу домінуванню, а 14% — наполегливості.

Водночас ці результати відображають відповіді учасників конкретного опитування, а необов’язково вподобання всіх жінок. У матеріалі не наведено розміру вибірки та докладної методології дослідження.

Чому чоловіки досі відчувають тиск через роль лідера

Попри зміну очікувань у стосунках чоловіки й далі стикаються з традиційними уявленнями про те, якими вони мають бути. За результатами опитування, троє з десяти чоловіків зізналися, що друзі висміювали їх, якщо вони не брали на себе роль лідера у взаєминах. Ще 33% відчували тиск із боку соціальних мереж, де домінування і контроль часто подають як ознаки мужності.

Фахівчиня з питань стосунків Джіджі Енгл із Chyrpe вважає, що ці дані вказують на зміну уявлень про привабливість. За її словами, чоловікам нерідко нав’язують думку, що для успіху в особистому житті вони мають бути домінантними, водночас жінки нібито повинні чекати на ініціативу чоловіка й дозволяти йому керувати взаєминами.

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Однак дедалі більше жінок прагнуть самостійно визначати, як будуватимуться їхні стосунки. Для когось це означає рівноправний розподіл відповідальності, для інших — можливість частіше ухвалювати рішення та брати ініціативу на себе. Важливо, щоб такий формат влаштовував обох партнерів.

Які риси жінки цінують у чоловіках

Опитування також виявило розбіжності між тим, що жінки вважають важливим у партнері, та тим, наскільки добре чоловіки розуміють ці очікування.

Підтримку цінують 66% опитаних жінок, але важливість цієї риси серед чоловіків зазначили лише 53%. Вірність назвали важливою 65% жінок проти 52% чоловіків, які вважали, що ця якість має особливе значення для партнерок.

Схожа різниця виявилася щодо доброти та вміння слухати. Доброту цінують 65% жінок, однак серед чоловіків про її важливість для партнерок згадали 47%. Хороші навички слухання назвали значущими 52% жінок і 43% чоловіків.

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Ці результати свідчать про розрив у сприйнятті потреб партнера. Водночас вони не означають, що всі чоловіки не помічають емоційних потреб жінок: дослідження лише фіксує відмінності у відповідях учасників.

Чому образ альфа-самця приваблює у кіно, але не в житті

Окремо учасників опитування запитали про домінантних чоловічих персонажів, які часто з’являються у фільмах і серіалах. Тут також виявилася різниця між вигаданими образами та очікуваннями від реального партнера.

За даними дослідження, 55% жінок погодилися з тим, що альфа-самці привабливі лише у вигаданих історіях. Ще 64% вважали, що стосунки з таким чоловіком у реальному житті нерідко стають односторонніми, коли його потреби опиняються на першому місці.

Енгл також назвала три поширені міфи про побачення. Перший — що чоловік завжди повинен робити перший крок. Другий — що саме він має керувати стосунками. Третій — що жінка, яка відкрито говорить про свої бажання та бере ініціативу, надто вимоглива або намагається все контролювати.

За словами експертки, здорові взаємини необов’язково мають відповідати традиційним гендерним ролям. Визначальними є відкрите спілкування, взаємна повага, довіра та згода обох партнерів щодо того, як саме вони будуватимуть спільне життя.

Як змінюються очікування від чоловіків і стосунків — останні новини

У стосунках дедалі більше уваги приділяють не лише романтичним почуттям, а й емоційній підтримці. Водночас інколи турбота про партнера перетворюється на нерівномірний розподіл відповідальності, коли жінка стає психологом і менеджером чоловіка, бере на себе планування спільного дозвілля, підтримання контактів і розв’язання емоційних проблем партнера. Це явище називають менкіпінгом — і воно може непомітно виснажувати партнерку.

Водночас очікування жінок від партнерів не обмежуються зовнішністю, фінансовими можливостями чи впевненістю. У тривалих стосунках важливими залишаються відповідальність за власні вчинки, доброта, емпатія та вміння чути іншу людину. Саме ці якості допомагають підтримувати близькість і розв’язувати конфлікти без постійної боротьби за контроль.

Попри це культурні стереотипи про чоловічу домінантність нікуди не зникли. У суспільстві й досі можна зустріти поділ чоловіків на альфа-, бета- та омега-самців — умовні типи, якими намагаються описати їхню поведінку та місце в соціальній ієрархії. Однак такі ярлики не визначають, наскільки людина здатна бути уважним і надійним партнером.

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