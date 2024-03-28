Підкуп та пропаганда в Європарламенті: Бельгія та Чехія викрили проросійську мережу

Прага та Брюссель об'єдналися, щоб зірвати "операцію російського впливу".

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив у четвер, 28 березня, що між бельгійськими та чеськими спецслужбами "налагодилася тісна співпраця" з метою розгрому російської пропагандистської мережі.

Про це пише Politico.

За словами прем’єра, ця мережа платила депутатам Європарламенту за поширення російської пропаганди.

"Наприклад, з'ясувалося, що Росія зверталася до членів Європарламенту та платила за просування російської пропаганди тут", — сказав Де Кроо.

Ця заява була зроблена під час парламентських дебатів про іноземне втручання, але імена законодавців прем'єр-міністр не назвав.

Представник бельгійського прем'єр-міністра пояснив журналістам, що де Кроо у своєму виступі говорив про рішення уряду Чехії запровадити санкції проти сайту новин "Голос Європи", який розповсюджував російську пропаганду.

У Чехії вже запровадили санкції щодо українського олігарха Віктора Медведчука, який за даними чеських спецслужб провів "операцію російського впливу" на території Чехії, використовуючи "Голос Європи".

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала також заявив, що в республіці викрили проросійську мережу, яка становила загрозу для ЄС та національної безпеки.

Сайт "Голос Європи" наразі заблокований, а його обліковий запис у соціальній мережі X не робив публікацій з 27 березня.

Заступник прес-секретаря Європейського парламенту Дельфін Колард заявила, що законодавці зараз "вивчають висновки" чеської влади щодо діяльності "Голосу Європи".

Нагадаємо, російські пропагандисти закликали знищити Київ та Харків. Цікаво, що нелюдська ненависть у окупантів спостерігається саме до жителів східних та південних регіонів, де проживало та проживає найбільше російськомовного населення.

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