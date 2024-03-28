Подкуп и пропаганда в Европарламенте: Бельгия и Чехия разоблачили пророссийскую сеть

Прага и Брюссель объединились, чтобы сорвать "операцию российского влияния".

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил в четверг, 28 марта, что между бельгийскими и чешскими спецслужбами "наладилось тесное сотрудничество" в целях разгрома российской пропагандистской сети.

Об этом пишет Politico.

По словам премьера, эта сеть платила депутатам Европарламента за распространение российской пропаганды.

"Например, выяснилось, что Россия обращалась к членам Европарламента и платила за продвижение российской пропаганды здесь", — сказал Де Кроо.

Это заявление было сделано во время парламентских дебатов об иностранном вмешательстве, но имена законодателей премьер-министр не назвал.

Представитель бельгийского премьер-министра пояснил журналистам, что де Кроо в своем выступлении говорил о решении правительства Чехии ввести санкции против сайта новостей "Голос Европы", который распространял российскую пропаганду.

В Чехии уже ввели санкции в отношении украинского олигарха Виктора Медведчука, который по данным чешских спецслужб провел "операцию российского влияния" на территории Чехии, используя "Голос Европы".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что в республике разоблачили пророссийскую сеть, которая представляла угрозу для ЕС и национальной безопасности.

Сайт "Голос Европы" в настоящее время заблокирован, а его аккаунт в социальной сети X не делал публикаций с 27 марта.

Заместитель пресс-секретаря Европейского парламента Дельфин Колард заявила, что законодатели сейчас "изучают выводы" чешских властей о деятельности "Голоса Европы".

Напомним, российские пропагандисты призвали уничтожить Киев и Харьков. Интересно, что бесчеловечная ненависть у оккупантов наблюдается именно к жителям восточных и южных регионов, где проживало и проживает больше всего русскоязычного населения.

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