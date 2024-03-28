На пляже в Одессе раздался взрыв: что произошло

Вечером 28 марта на одном из пляжей города Одессы раздался взрыв. Как оказалось, штормовые волны выбросили на берег противокорабельную мину.

Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на начальника областной военной администрации Олега Кипера.

В сообщении отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку доступ к пляжной зоне в этом районе ограничен.

Информацию о повреждениях в результате взрыва уточняют.

Напомним, ранее, 26 марта, российская террористическая армия поразила двойным ударом по баллистической траектории рекреационную зону Одессы. В результате российских обстрелов пострадали 10 человек.

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