"РФ целила в жилмассив": Жданов об ударе баллистикой по Одессе

Накануне враг атаковал Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М". Они высокоточны, поэтому оккупанты подло целили в жилой дом.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Это высокоточная ракета, она не промахивается, у нее круговое отклонение – 10–20 метров. То есть, была взята точка прицеливания – жилмассив", – отметил Жданов.

Военный эксперт также акцентировал, насколько циничны методы ведения войны нашим противником.

"Подлость и бесчеловечность россиян состоит в том, что после первого удара, когда приехали службы для тушения пожара и разбор завалов, именно в это же место прилетела вторая ракета. Уже пострадавшие были среди спасателей и медиков... Вот так воюет РФ", – резюмировал он

Напомним, днем 15 марта армия РФ нанесла удар по Одессе. Погибли 20 человек, еще 55 пострадали.

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