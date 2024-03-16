Россияне пытались одержать важную победу до выборов Путина: чем все кончилось

Российская оккупационная армия пыталась совершить по Днепру рейд с левого берега оккупированной Херсонщины – на правый. Приурочить это событие захватчики хотели к "выборам" в РФ. Впрочем, потерпели неудачу.

Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они попытались диверсионно-разведывательную группу направить на правый берег. Это было, очевидно, привязано к соответствующим датам. Перед началом активного голосования они пытались продать своей аудитории максимально, как им казалось, победную историю о том, как высадились на правый берег. Но попытка была неудачной. Россияне снова понесли потери", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, россияне активизировали свою артиллерию задолго до конкретных дат "голосования" – 15-16-17 марта. Оккупанты пытались максимально давить на население деоккупированного правого берега, а потому усилили свои обстрелы. Впрочем, повышенная облачность, влажность воздуха, штормовой ветер повлияли на работу аэроразведки.

"После этого враг начал обстреливать совершенно бессистемно, покрывая огнем целые жилые кварталы населенных пунктов, не выбирая промышленные или критические объекты инфраструктуры, пытаясь просто нанести максимальный удар", — говорит представительница ОК "Юг".

Кроме того, отмечает она, где ВСУ содержит плацдарм, захватчики продолжают штурмовать без использования бронетехники. За минувшие сутки, 15 марта, было зафиксировано три таких штурма. Все атаки отразили Силы обороны, а россияне снова с потерями вернулись на исходные позиции.

Как сообщалось, ночью против 13 марта в Херсонской области ВСУ сорвали попытку оккупантов провести рейд на правый берег. Да, захватчики пытались переплыть Днепр и высадиться на правом берегу в районе Антоновского моста, чтобы провести разведывательную миссию.

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