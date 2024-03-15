Какие установки с детства обрекают на бедность

С раннего детства мы впитываем информацию и усваиваем ценности родителей. Это естественно. Однако некоторые убеждения, которые нам передают родители, могут негативно влиять на наше финансовое будущее.

Издание Ukr.Media приводит основные установки, обрекают на бедность.

Четыре основных установки, обрекающин на бедность

Вечное "денег нет"

Если ребенок постоянно слышит от родителей, что у них нет денег, и это причина, почему он не получает желаемого, то быть беде. В результате человек будет на подсознательном уровне уверен, что без огромных капиталов он ничего не получит. Даже стараться не стоит. Это, конечно, не так. Если сейчас нет денег, лучше объяснить это ребенку другими формулировками. К примеру, сказать: "У меня есть деньги только на еду" или "Сейчас мы не готовы это купить. Давай запланируем поход в магазин в следующем месяце". Важно объяснить ребенку, почему вы сейчас приобретаете именно продукты, а не, например, новую игрушку.

"Рано тебе еще о деньгах думать"

Говорить ребенку, что ему еще рано думать о деньгах – неправильно. Можно и нужно учить ребенка, как управлять финансами и планировать свои расходы. Родители как раз могут развить у ребенка здоровые привычки, объяснить, как бережно относиться к деньгам и распределять их.

Такой подход поможет развить ответственное отношение к финансовым решениям и научит принимать правильные решения. Начать следует с простейших понятий типа сбережений и планирования. Так, можно наглядно показать малышу, что деньги не появляются с воздуха, а зарабатываются, что каждая покупка имеет свою стоимость.

Дети подражают поведению и привычкам своих родителей. Если те сами демонстрируют хорошие финансовые привычки, такие как планирование бюджета, сбережения и инвестирование, то и ребенок будет следовать их примеру. Поэтому вместо того, чтобы говорить малышу, что ему еще рано думать о деньгах, родители могут быть хорошими наставниками по финансовым вопросам.

"Не жили богато, не стоит и начинать"

Часто эта фраза используется в шутку, но нужно понимать, что детям часто сложно разобраться в уровнях иронии взрослых. В результате обеспечено негативное влияние на будущее вашего ребенка. Избегайте использования этой фразы даже в шутку. Наоборот, важно чаще напоминать ребенку, что если он будет усердно работать над собой, то обязательно достигнет всех поставленных целей и вся жизнь будет складываться так, как он хочет.

"Здесь ничего твоего нет, вот заработаешь — будет"

Родители часто используют подобные фразы, не подозревая, какой вред они наносят. Дети, "которые ничего не имеют", стремятся пойти на заработки как можно раньше, без каких-либо навыков и умений. Вопрос: когда теперь получать все эти необходимые знания, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом? Вот здесь и загвоздка!

Воспитание детей в финансовом плане играет немаловажную роль в их будущем. Важно быть очень осторожными, чтобы не наговорить детям. Следует помнить, что ребенок пристально наблюдает за родителями и следует их поведению. Поэтому взрослые должны показывать себя с лучшей стороны, обучая детей здоровым финансовым привычкам и финансовой грамотности. Это поможет им развить ответственное отношение к деньгам и добиваться успеха в будущем.

Как бедность влияет на интеллектуальное развитие детей

Американские ученые убеждены, что бедность, а не только питание, стабильность в семье, пренатальные проблемы и т.д., как считалось ранее, оказывает влияние на мозг ребенка и его интеллектуальные способности. Эту теорию подтвердило многолетнее исследование влияния социально-экономического статуса на развитие мозга. Об этом пишет The Guardian.

Для своего исследования ученые Кимберли Ноб, Марта Фара и Фрэнк Норманз набрали две группы: 30 детей из семей среднего уровня финансового обеспечения и столько же из семей на уровне бедности. Каждый из детей прошел ряд тестов для активизации отделов мозга, ответственных за развитие речи, память, анализ и самоконтроль. Оказалось, что дети, живущие в семьях с низким доходом, выполняют задачи гораздо хуже, чем их сверстники из лучше обеспеченных семей.

Затем ученые начали использовать магнитно-резонансную томографию (МРТ) для изучения мозга детей. Результаты сканирования 1099 участников исследования показали, что дети из бедных и менее образованных семей имели менее развитую префронтальную кору головного мозга. Например, площадь поверхности мозга детей, чьи родители зарабатывают 25 000 долларов в год, оказалась на 6% меньше, чем тех, доход чьих родителей достигает 150 000 долларов и больше. Наиболее заметна эта разница в области мозга, что связано с речевыми и исполнительными функциями. Из этого следовали слабые академические достижения и более низкий уровень интеллекта.

Ученые использовали МРТ для изучения мозга детей / Фото: The Guardian

Также данные показали, что небольшое увеличение доходов семьи гораздо больше влияет на развитие мозга самых бедных детей, чем подобное увеличение заработка среди богатых детей. Также Нобл отмечает, что когда доход семьи падает ниже определенного уровня, темпы роста мозга резко снижаются.

Другое исследование, проведенное психологом Университета Висконсин-Мэдисон Сефом Поллаком, демонстрирует прочную связь между доходом семьи и объемом серого вещества в лобной, височной части мозга и гиппокампе. Так, дети из семей, находящихся на грани бедности, имеют на 8-10% меньше серого вещества в этих отделах мозга; из семей, где уровень дохода несколько превышает предел бедности – на 3-4% меньше нормы развития.

Что говорят психологи

Психологи говорят, что есть черты характера, присущие многим современным людям, которые никогда не дадут им разбогатеть. Они тоже родом из детства и чем быстрее человек их проработает тем быстрее изменит свою жизнь к лучшему.

Ограниченные взгляды и убеждения

Сейчас очень популярна онлайн-занятость и это действительно прибыльно. Однако до сих пор есть большая категория людей, в основном старшего возраста, которые считают, что трудом можно назвать только тяжелую физическую деятельность. Что человек, якобы, трудоустроен только тогда, когда, например, посещает офис "с девяти до шести". В настоящее время это плохие установки, и они не дают людям развиваться и получать желаемое.

Искривленная самооценка

Психологи говорят, что часто сталкиваются с людьми, впадающими в одну из крайностей. Одних слишком сильно родители хвалили, и у них завышенная самооценка. Других наоборот критиковали, и теперь это неуверенные в себе люди. Таким людям важно попытаться понять, чего они действительно стоят, научиться подмечать свои сильные и слабые стороны и работать над ними, а не только слепо доверять мнению других, даже если это родные люди.

Зависимость от чужого мнения

Психологи говорят, что сейчас среди молодежи наблюдается отличная тенденция. Все больше людей не обращают внимания на мнение окружающих. Но есть и львиная доля тех, кто очень от нее зависим. "А что скажут люди, если я начну вести блог? С меня будут смеяться". "А что скажет мама, если я оставлю неперспективную работу, ведь столько средств было потрачено на получение образования?" И таких ситуаций масса. Психологи призывают работать над этими разрушительными чертами характера.

Что такое "синдром бедности" и как он формируется

Психологи утверждают, что синдром бедности, как правило, достается по наследству. Человек, выросший в семье, где постоянно экономили и тряслись над тем, как дожить до зарплаты, склонен к тому, что синдром бедности сформируется и у него.

Ребенок, который растет в семье, где постоянно экономят, склонен к тому, что синдром бедности сформируется и у него / Фото: pixabay.com

И здесь может быть два варианта. Первый, когда это транслируется словами. "Деньги – это зло, а мы хорошая семья и не воруем". И второй вариант, когда атмосфера говорит сама за себя. Например, родители покупают самые дешевые продукты, идут лишние километры пешком, чтобы сэкономить 10 гривен. Здесь человек понимает, что нужно хранить каждую копейку.

Да, может показаться, что экономить и копить на свою мечту – это хорошо. Но когда дело доходит до фанатизма в сбережениях – это и есть синдром бедности, который не позволяет человеку двигаться дальше, а стопит его на месте.

Такие люди недооценивают себя, считают себя недостойными денег и окружают себя запретами. Однако эта бедность на самом деле в голове, а не в кошельке. Ведь синдром бедности есть у людей, которые просто не умеют распоряжаться своими финансами и излишне не напрягаются.

Другие же боятся показаться бедным, покупают себе последние модели айфонов в кредит, но никогда не признаются, что считают дни до зарплаты и чего-то им не хватает. Вы можете годами ждать выигрыша в лотерею или наследстве от какой-то одинокой родственницы, но по факту ограничиваете себя во всем. Вот это синдром бедности.

Как избавиться от этого "недуга"

Как избавиться от синдрома бедности изданию #ШОТАМ рассказали психологи Екатерина Гольцберг и Мария Жиган.

С таким бедняцким мышлением можно справиться, говорят психологи. Первое, что нужно – это обнаружить, что с вами что-то не так. Нужно понять, что вы не так бедны, каким кажется.

Перестаньте трястись над каждой копейкой и не бойтесь потратить лишнее. Чашкой вкусного кофе или вкусным ужином в ресторане можно себя побаловать. Не избавляйтесь от малейших удовольствий.

Не заглядывайте больше к соседу, не сравнивайте себя с ним и не считайте его деньги. Лучше приложите усилия и работайте над собой: сходите на тренинг, запишитесь на курсы, или совсем измените работу. Тогда точно будете знать и понимать цену деньгам.

Важно научиться правильно хранить свои деньги. Записывайте свою прибыль и расходы, тогда будет видно, куда тратится и куда движется. Поверьте – это очень эффективно.

"Синдром бедности – это убеждения, ограничивающие человека и не позволяющие пускать деньги в жизнь. Важно разобраться со своим окружением. Нужно работать над своими убеждениями, не бояться и в то же время не кланяться деньгам. Самый эффективный метод – обращение к психологу, потому что он поможет вам разобраться с вашей историей, откуда такой синдром поселился в вашей голове. Главное знайте, что деньги – это не главное. А синдром бедности – не в вашем кошельке, а в вашей голове", – заключают психологи.

Напомним, из-за войны, которую развязала Россия, около 20 млн украинцев оказались за чертой бедности. Это около 67% населения нашего государства. Таковы данные Института демографии и социсследований.

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