"РФ цілила у житловий масив": Жданов про удар балістикою по Одесі

Напередодні ворог атакував Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М". Вони є високоточними, тож окупанти підло цілили у житловий будинок.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Це високоточна ракета, вона не промахується, у неї кругове відхилення – 10–20 метрів. Тобто, було взято точку прицілювання – житловий масив", – зауважив Жданов.

Військовий експерт також акцентував, наскільки цинічними є методи ведення війни нашим противником.

"Підлість і нелюдяність росіян полягає в тому, що після першого удару, коли приїхали служби для гасіння пожежі й розбір завалів, саме в це ж місце прилетіла друга ракета. Вже постраждалі були серед рятувальників та медиків... Ось так воює РФ", – резюмував він

Нагадаємо, вдень 15 березня армія РФ завдала удару по Одесі. Загинуло 20 людей, ще 55 постраждали.

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