Ракетні удари по Одесі: кількість загиблих ще більше зросла

Російські терористи забрали життя двох десятків мирних мешканців та людей, які їм надавали допомогу.

Внаслідок підступного подвійного удару ракетами, якого завдали російські терористи у п’ятницю, 15 березня, по місту Одесі, загинуло вже 20 осіб.

Про це повідомили у ДСНС України.

“Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 осіб”, — йдеться у повідомленні.

Раніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомляв про 16 загиблих. Також, за його словами, 55 людей перебували у лікарні, 10 з них — у важкому стані.

Як повідомлялося, під час оголошеної в області повітряної тривоги, яка тривала від 11:01 до 11:47, в Одесі пролунали вибухи.

Місцева влада повідомила, що росіяни вдарили ракетами по Одесі. Спочатку інформували, що внаслідок російської атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу.

Згодом в Одесі стрімко зросла кількість загиблих внаслідок ударів балістикою. Станом на 14:00 було відомо про 14 жертв удару та 46 поранених, серед яких семеро рятувальників.

Нагадаємо, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ворог застосував терористичну тактику під час цього подвійного удару по Одесі.

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