Росія змінила тактику атаки по Одесі: Кіпер попередив про небезпеку

Кіпер закликав людей не ігнорувати тривогу та спускалася в укриття.
У ніч проти 11 березня березня Росія завдала удару дронами по Одеській області. Ця атака була не схожою на попередні.
Про це повідомив глава Одеської ОДА Олег Кіпер в ефірі телемарафону.
За його словами, зазвичай окупанти починають запускати дрони з півдня ще пізно ввечері, десь близько 23:00. Однак у ніч проти 11 березня вони атакували вже після опівночі.
Кіпер закликав людей не ігнорувати тривогу та спускалася в укриття, оскільки дрони маневрують між будинками. Він нагадав трагічні випадки, коли "Шахеди" залітали у квартири.
Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про особливості нічного удару по Одеській області.
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