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Росія змінила тактику атаки по Одесі: Кіпер попередив про небезпеку

Росія змінила тактику атаки по Одесі: Кіпер попередив про небезпеку

Дрони-камікадзе. Ілюстративне / Фото: ТСН.ua

Кіпер закликав людей не ігнорувати тривогу та спускалася в укриття.

У ніч проти 11 березня березня Росія завдала удару дронами по Одеській області. Ця атака була не схожою на попередні. 

Про це повідомив глава Одеської ОДА Олег Кіпер в ефірі телемарафону.

За його словами, зазвичай окупанти починають запускати дрони з півдня ще пізно ввечері, десь близько 23:00. Однак у ніч проти 11 березня вони атакували вже після опівночі. 

Кіпер закликав людей не ігнорувати тривогу та спускалася в укриття, оскільки дрони маневрують між будинками. Він нагадав трагічні випадки, коли "Шахеди" залітали у квартири.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про особливості нічного удару по Одеській області.

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