На пляжі в Одесі пролунав вибух: що сталося

Увечері 28 березня на одному з пляжів міста Одеси пролунав вибух. Як виявилося, штормові хвилі викинули на берег протикорабельну міну.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська” з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

У повідомленні зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки доступ до пляжної зони в цьому районі обмежено.

Інформацію про пошкодження внаслідок вибуху уточнюють.

Нагадаємо, раніше, 26 березня, російська терористична армія уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси. Внаслідок російського обстрілу постраждали 10 осіб.

Читайте також: