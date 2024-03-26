Ракетний удар по Одесі: в ОВА показали наслідки атаки

В Одесі та районі застосовують графіки відключення світла.
Внаслідок російського обстрілу по Одесі 26 березня постраждали 10 осіб. З них семеро продовжують лікування в медичних закладах.
Про це повідомили в Одеській ОВА.
Крім того, внаслідок ударів, постраждало близько 300 квартир. Кілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту.
"Щодо ситуації з енергопостачанням: станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тисячі абонентів", - йдеться у повідомленні.
Також, внаслідок вчорашньої негоди (сильного вітру), тимчасово відключені від електропостачання 62 населених пунктів (19 тисяч абонентів).
"Аварійні бригади оперативно відновлюють електропостачання. Наразі в регіоні працює 530 пунктів незламності, ще 282 голові розгорнути в разі потреби", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси.
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