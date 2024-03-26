Ракетний удар по Одесі: в ОВА показали наслідки атаки

В Одесі та районі застосовують графіки відключення світла.

Внаслідок російського обстрілу по Одесі 26 березня постраждали 10 осіб. З них семеро продовжують лікування в медичних закладах.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Крім того, внаслідок ударів, постраждало близько 300 квартир. Кілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту.

Наслідки ракетного удару по Одесі

"Щодо ситуації з енергопостачанням: станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тисячі абонентів", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетного удару по Одесі

Також, внаслідок вчорашньої негоди (сильного вітру), тимчасово відключені від електропостачання 62 населених пунктів (19 тисяч абонентів).

Наслідки ракетного удару по Одесі

"Аварійні бригади оперативно відновлюють електропостачання. Наразі в регіоні працює 530 пунктів незламності, ще 282 голові розгорнути в разі потреби", - додали у повідомленні.

Наслідки ракетного удару по Одесі

Наслідки ракетного удару по Одесі

Нагадаємо, РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси.

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