Російська ракета вбила 23-річну дівчину на Донеччині

Одна людина загинула і одна поранена внаслідок нічного обстрілу Новогродівки на Донеччині.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни вдарили по місту двома ракетами близько 3:40 – вбили 23-річну жінку. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації", – розповів начальник Донецької ОВА.

Філашкін уточнив, що ракетами також зруйновано адмінбудівлю і ангар, пошкоджено гуртожиток, два приватних будинки і два нежитлових приміщення.

"Залишатися на Донеччині — небезпечно! Закликаю усіх цивільних евакуюватися до віддалених від фронту регіонів!" – наголосив він.

Нагадаємо, Росія вдарила по житлових кварталах прифронтової Красногорівки: поранень зазнали троє місцевих мешканців.

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