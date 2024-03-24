РФ вдарила по житлових кварталах прифронтової Красногорівки

Троє людей у Красногорівці Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області поранено під час російського удару. Розпочато розслідування.



Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Керівництво розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

ї24 березня 2024 року вранці, близько 09:30, росіяни обстріляли з артилерії житлові будівлі в Красногорівці. Від ворожої атаки зазнали поранень двоє жінок 57 й 64 років.

Вже через годину російська армія завдала авіаудару по цьому ж кварталу, внаслідок чого отримав поранення 70-річний чоловік.

Усіх постраждалих з саднами, осколковими пораненнями й забоями доставлено до медичного закладу.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Нагадаємо, росіяни не припиняють активних дій та намагаються витіснити з позицій українських військових.

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