Російські кораблі тонуть навіть в порту — міністр оборони Британії

Чорноморський флот Росії зазнає величезних втрат через розв’язану Кремлем війну в Україні та незаконну анексію Криму.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, коментуючи ураження двох російських великих десантних кораблів у порту Севастополя.

За його словами, російський флот у Чорному морі тепер “функціонально неактивний”.

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“Росія плавала Чорним морем від 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там тонуть кораблі Путіна!” - наголосив він у своєму дописі в соцмережі Х.

Нагадаємо в порту тимчасово окупованого Севастополя Силами оборони України було уражено два російські великі десантні кораблі (ВДК) "Ямал" та "Азов". Якщо вони будуть “відмінусовані”, то в Чорноморського флоту РФ залишиться лише 3 із 13 таких суден.

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