РФ ударила по жилым кварталам прифронтовой Красногоровки

Три человека в Красногоровке Марьинского городского общества Покровского района Донецкой области ранены во время российского удара. Начато расследование.



Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Руководство начало досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

24 марта 2024 года утром, около 09:30, россияне обстреляли из артиллерии жилые здания в Красногоровке. От вражеской атаки получили ранения две женщины 57 и 64 лет.

Уже через час российская армия нанесла авиаудар по этому же кварталу, в результате чего получил ранение 70-летний мужчина.

Все пострадавшие с ссадинами, осколочными ранениями и ушибами доставлены в медицинское учреждение.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, россияне не прекращают активные действия и пытаются вытеснить с позиций украинских военных.

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