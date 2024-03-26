Российская ракета убила 23-летнюю девушку в Донецкой области

Еще одна женщина получила ранения.
Один человек погиб и один ранен в результате ночных обстрелов Новогродовки на Донетчине.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Россияне ударили по городу двумя ракетами около 3:40 – убили 23-летнюю женщину. Еще одна женщина получила легкие ранения и не нуждается в госпитализации", – рассказал начальник Донецкой ОВА.
Филашкин уточнил, что ракетами также разрушены админздание и ангар, повреждено общежитие, два частных дома и два нежилых помещения.
"Оставаться на Донетчине — опасно! Призываю всех гражданских эвакуироваться в отдаленные от фронта регионы!" – подчеркнул он.
Напомним, Россия ударила по жилым кварталам прифронтовой Красногоровки : ранения получили трое местных жителей.
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