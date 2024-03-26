Ракетный удар по Одессе: в ОВА показали последствия атаки

В Одессе и в районе применяют графики отключения света.

В результате российских обстрелов по Одессе 26 марта пострадали 10 человек. Из них семеро продолжают лечение в медицинских учреждениях.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Кроме того, в результате ударов пострадало около 300 квартир. Несколько зданий разрушено. Значительные повреждения получил Дворец спорта.

Последствия ракетного удара по Одессе

"О ситуации с энергоснабжением: по состоянию на 13:30 в Одессе и районе применяются стабилизационные графики отключения. Сейчас без электроснабжения 23 тысячи абонентов", - говорится в сообщении.

Последствия ракетного удара по Одессе

Также в результате вчерашней непогоды (сильного ветра) временно отключены от электроснабжения 62 населенных пункта (19 тысяч абонентов).

Последствия ракетного удара по Одессе

"Аварийные бригады оперативно восстанавливают электроснабжение. Сейчас в регионе работает 530 "Пунктов незламности", еще 282 готовы развернуть в случае необходимости", - добавили в сообщении.

Последствия ракетного удара по Одессе

Последствия ракетного удара по Одессе

Напомним, РФ поразила двойным ударом по баллистической траектории рекреационную зону Одессы.

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