Россияне атаковали Харьков "Шахедами": в городе гремели взрывы, первые подробности

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 26 марта россияне атаковали Харьков и область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что во время атаки зафиксировано одно попадание БПЛА в землю. По его словам, обошлось без пострадавших.

"Продолжается осмотр мест попаданий вражеских беспилотников в Харькове", — уточнил он.

Затем Синегубов добавил, что, по предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили над Харьковской областью, по меньшей мере, восемь враждебных БПЛА.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что "прилет" одного из дронов произошел у нежилого здания.

"Предварительно без жертв и пострадавших, только выбитые стекла в строении рядом с воронкой от взрыва", — добавил он.

По информации Воздушных сил ВСУ, ВС РФ атаковали Харьковскую область дронами "Шахед".

Ранее стало известно, что в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги.

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