Снаряди для України: учасники чеської ініціативи підписали угоду

Спершу йшлося про 800 тисяч одиниць, але у Чехії знайшли ще 200 тисяч.

Україна отримає мільйон артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Країни, які долучилися, підписали угоду.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

"Кілька тижнів тому радник Петра Павла з національної безпеки Томас Пояр оголосив, що перші поставки почнуться в червні. Зараз прискорюємося: до квітня відправлення підуть", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що до чеської ініціативи долучились 20 країн. Серед них: Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада.

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