США звертаються до Туреччини за вибухівкою для боєприпасів: чи перепаде щось Україні

Країни світу стикаються з дефіцитом на тлі глобального попиту на боєприпаси через війну в Україні.

США ведуть переговори про збільшення закупівель вибухівки з Туреччини, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів для Україні.

Про це пише Вloomberg.

Зазначається, що турецькі поставки тринітротолуолу, відомого як тротил, і нітрогуанідину, який використовується як паливо, будуть мати вирішальне значення у виробництві боєприпасів калібру 155 мм за стандартом НАТО. Тоді можна буде втричі збільшити виробництво цих боєприпасів.

За інформацією видання, Туреччина вже на шляху до того, щоб стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів до США ще цього року.

Дворічна повномасштабна війна Росії в Україні спровокувала сплеск світового попиту на боєприпаси.

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За словами офіційних осіб на умовах анонімності, різке зростання попиту призвело до відставання в глобальних замовленнях і створило навантаження на ланцюги поставок оборонних засобів, зокрема на такі компоненти, як тротил.

Угода з Анкарою також відновлює рівновагу між союзниками з НАТО, чиї відносини були напруженими через вторгнення Росії та багатомісячну блокаду Туреччини вступу Швеції до Альянсу.

Візит Ердогана до США

Що цікаво, очільник Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Білий дім 9 травня вперше відтоді, як президент Джо Байден вступив на посаду.

Також у Вloomberg зазначають, що схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО цього року відкрило шлях Вашингтону підписати продаж Анкарі військових літаків F-16 американського виробництва.

Наздоганяючи Москву

Наприкінці лютого Пентагон заявив, що уклав контракт із General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох ліній з виробництва металевих деталей для 155-мм снарядів у Техасі, зокрема з турецькими субпідрядниками. Завод планують запустити в червні.

Очікується, що до 2025 року виробничі лінії турецької оборонної фірми Repkon вироблятимуть близько 30% усіх американських 155-мм артилерійських снарядів. Крім того, Міністерство оборони США закупило 116 000 бойових боєприпасів у турецької компанії Arca Defense для доставки цього року.

Зусилля США та Європи є частиною гонки за тим, щоб наздогнати Москву, військова машина якої дозволила їй виготовити або закупити — за деякими оцінками — 4 мільйони снарядів цього року, включаючи поставки з Північної Кореї. Натомість Європейський Союз очікує потроїти виробництво артилерійських снарядів цього року приблизно до 1,4 мільйона одиниць.

Без Конгресу не обійтися

Плани щодо збільшення виробництва снарядів частково залежать від схвалення Конгресом запиту президента Джо Байдена про допомогу Україні на 60 млрд доларів, який наразі заблокований у Палаті представників.

Армія США має намір виробляти 100 000 155-мм снарядів на місяць до кінця 2025 року, що буде неможливо без фінансування.

Розбіжності між США і ЄС щодо Туреччини

Партнерство США з Туреччиною у сфері виробництва боєприпасів також демонструє розбіжності в стратегії з ЄС. Протягом кількох місяців блок НАТО утримувався від використання коштів для закупівель у Туреччині через опір Франції, Греції та Кіпру.

Раніше військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров заявив, що у ЗСУ на фронті склалась критична ситуація з браком боєприпасів.

Нагадаємо, що президент Чехії назвав строки постачання 800 тисяч снарядів для України.

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