Снаряди для України: Кулеба зробив позитивний прогноз щодо постачання

ЗСУ отримають необхідні снаряди від партнерів. Вони надійдуть до України в межах реалізації чеської ініціативи.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як зауважив голова МЗС, в осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів, які надійдуть до України в межах реалізації чеської ініціативи.

"Але ми не зупиняємося на цій ініціативі й зараз працюємо з іншими країнами, які кажуть, що можуть реалізувати такі самі ініціативи, і вже активно над цим працюємо. Тому що однією ініціативою тут не обійдешся", – сказав він.

Нагадаємо, Кулеба після масованої атаки на Київ закликав Конгрес США розблокувати допомогу.

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