Розчленоване тіло на смітнику та труп у валізі: огляд моторошних злочинів

Від початку цього року в Україні сталася низка злочинів, які нагадують сцени із фільму жахів.

У Києві батько власноруч убив власного сина: спочатку зарізав ножем, потім розчленував тіло та поступово виносив на смітник. Сталося це у Дніпровському районі столиці.

Про подробиці цього жорстокого вбивства та інші схожі випадки в Україні йдеться в ексклюзивному огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.ua.

Батько вбив сина

Це схоже на фільм жахів, але на жаль, це реальність. У столиці батько зарізав ножем свого сина, а потім розчленував тіло й виніс на смітник. Деякі фрагменти тіла убивця зберіг у себе.

“Щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленовував труп на частини та виносив їх з квартири в пакетах та сумках до сміттєвих баків. Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі, де їх згодом і знайшли правоохоронці”, - повідомили в прокуратурі.

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Причиною цього страшного злочину, який стався ще у січні 2024 року, був побутовий конфлікт.

“За даними слідства, у січні 2024 року до підозрюваного в гості прийшов його син. Під час застілля на кухні між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму 30-річному сину”, - йдеться у повідомленні.

Чоловіку вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Труп у валізі

У лютому 2024 року Україну облетіла новина про те, як у Тернополі діти знайшли дорожню валізу на ігровому майданчику, з цікавості відкрили її та... знайшли всередині труп жінки.

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Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета повідомив, що жінка була худорлявої статури, тому її тіло помістилося у валізу. При цьому труп не був розчленований.

Вже 18 лютого стало відомо, що правоохоронці встановили та розшукали підозрюваного. Ним виявився уродженець Росії, який втік з Тернополя до Одеси.

Як встановило слідство, цей чоловік жив разом з матір’ю у різних українських містах. Протягом останніх 7 років вони орендували квартиру в Тернополі.

Сам підозрюваний заявив, що його 84-річна матір тривалий час хворіла та померла напередодні. З його слів, він злякався, помістив тіло жінки у валізу та вивіз у парк, після чого втік з міста.

Тепер цю справу можуть перекваліфікувати на Статтю 297 за фактом наруги над тілом померлої. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі до 3 років.

Розчленування в Харкові

Ще один схожий випадок стався у Харкові 26 лютого. Там чоловік вбив і розчленував свою вже колишню дружину.

Правоохоронці з'ясували, що той стежив за її соцмережами та читав кожне листування. А коли побачив повідомлення дружині від колеги, через ревнощі “вирішив покарати”.

Як розповів начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, Олексій та Марія були одруженими багато років, він має дві вищі освіти — економіст та психолог, вона працювала балетмейстером театру. Цього року пара вирішила цивілізовано розійтися - жити окремо та по черзі виховувати дитину.

За його словами, у той день 12-річний син подружжя був у бабусі та дідуся. Чоловік приїхав до дружини з валізою на колесах, нібито щоб забрати речі. А вже за кілька днів матір жінки заявила, що її донька зникла.

Камера в під'їзді показала, що жінка нікуди не виходила після візиту чоловіка. В її квартирі всюди були сліди “романтичного вечора”. Тож чоловік одразу заявив, що дружина знайшла іншого, а про зникнення він нічого не знає. Однак цукерки, келихи та обгортки від засобів контрацепції у квартирі одразу викликали підозру у слідчих, з'явилася думка про інсценування.

Поки чоловік наполягав на своїй версії, слідчі почали перевіряти кожну адресу, пов'язану з цією родиною. Так, під час ретельного огляду напівзакинутої дачі, яка належить батькам чоловіка, знайшли обгорілі рештки на сусідній ділянці. Виявилося, що це були останки жінки — збіглися зразки з обгорілого тіла зі зразками матері зниклої.

У старому підвалі знайшли обезголовлене тіло та кисті рук. Вбивця намагався його спалити — обклав шинами, облив бензином та підпалив. Але закрив кришку льоху, щоби полум'я не перекинулося на будинок. Через це вогонь загас і тіло не згоріло повністю. На згарищі також знайшли фірмовий значок від валізи.

Але чоловік продовжував наполягати на своїй версії, а у валізі каже, привіз додому консерви. І навіть показав таку ж валізу, як на відео з камер. Втім, обдурити слідство йому не вдалося — фірмовий значок там був у зовсім іншому місці, ніж на валізі, з якою він виходив з під'їзду.

Судмедекспертиза показала, що жертва померла внаслідок чотирьох ножових поранень. Чоловік врешті зізнався, що штовхнув її у ванній, бив ножем в тулуб, врешті розчленував і виніс з квартири у пакеті та валізі на колесах. Потім завантажив все в машину та поїхав до посадки - там закопав руки. Далі проїхав ще близько кілометра і закопав пакет з головою в кількох десятках метрів від дороги. Саме тіло, скоріш за все, заздалегідь планував спалити. До дачної ділянки їхав вже з каністрами з пальним.

Наразі чоловік продовжує наполягати, що зробив все у стані афекту, готовий співпрацювати зі слідством та чітко вказав місця, де ховав рештки.

“Дружину він вбив 16 лютого, а вже вранці 24 лютого ми змогли її знайти, в цей же день затримали чоловіка. Він вже мав готову візу для виїзду в Канаду, але подорож скасовується. Ми встигли та не дали йому втекти - тепер йому доведеться відповідати. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внести заставу”, - розповів Сергій Болвінов.

Дванадцятирічний хлопчик залишився без обох батьків, а чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У Києві батько зарізав сина, розчленував тіло та викинув на смітник!"

Нагадаємо, у Полтавській області 19-річна дівчина завдала смертельне ножове поранення своїй родичці під час побутового конфлікту, який перетворився у бійку.

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