Расчлененное тело на свалке и труп в чемодане: обзор жутких преступлений

С начала этого года в Украине произошел ряд преступлений, напоминающих сцены из фильма ужасов.

В Киеве отец собственноручно убил собственного сына: сначала зарезал ножом, затем расчленил тело и постепенно выносил на мусорку. Произошло это в Днепровском районе столицы.

О подробностях этого жестокого убийства и других подобных случаях в Украине говорится в эксклюзивном обзоре Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.ua.

Отец убил сына

Это похоже на фильм ужасов, но, к сожалению, это реальность. В столице отец зарезал ножом своего сына, затем расчленил тело и вынес на мусорку. Некоторые фрагменты тела убийца сохранил у себя.

Чтобы скрыть преступление, мужчина перенес тело сына в ванную комнату, где в течение нескольких дней расчленял труп на части и выносил их из квартиры в пакетах и сумках в мусорные баки. Отделив голову и конечности от туловища, подозреваемый замуровал их в собственном гараже, где их впоследствии нашли правоохранители”, — сообщили в прокуратуре.

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Причиной этого страшного преступления, которое произошло еще в январе 2024 года, был бытовой конфликт.

"По данным следствия, в январе 2024 года к подозреваемому в гости пришел его сын. Во время застолья на кухне между мужчинами возник конфликт, в результате которого отец нанес смертельный удар ножом своему 30-летнему сыну”, — говорится в сообщении.

Мужчине уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Труп в чемодане

В феврале 2024 года Украину облетела новость о том, как в Тернополе дети нашли дорожный чемодан на игровой площадке, из любопытства открыли его и... нашли внутри труп женщины.

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Пресс-секретарь полиции Тернопольщины Сергей Крета сообщил, что женщина была худощавого телосложения, поэтому ее тело поместилось в чемодан. При этом труп не был расчленен.

Уже 18 февраля стало известно, что правоохранители установили и разыскали подозреваемого. Им оказался уроженец России, бежавший из Тернополя в Одессу.

Как установило следствие, этот мужчина жил вместе с матерью в разных украинских городах. На протяжении последних 7 лет они арендовали квартиру в Тернополе.

Сам подозреваемый заявил, что его 84-летняя мать долго болела и умерла накануне. По его словам, он испугался, поместил тело женщины в чемодан и вывез в парк, после чего скрылся из города.

Теперь это дело могут переквалифицировать в статью 297 по факту поругания над телом умершего. Она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы до 3 лет.

Расчленение в Харькове

Еще один подобный случай произошел в Харькове 26 февраля. Там мужчина убил и расчленил свою уже бывшую жену.

Правоохранители выяснили, что тот следил за ее соцсетями и читал каждую переписку. А когда увидел сообщение жене от коллеги, из-за ревности "решил наказать".

Как рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, Алексей и Мария были замужем многие годы, он имеет два высших образования — экономист и психолог, она работала балетмейстером театра. В этом году пара решила цивилизованно разойтись – жить отдельно и по очереди воспитывать ребенка.

По его словам, в тот день 12-летний сын супругов был у бабушки и дедушки. Муж приехал к жене с чемоданом на колесах, якобы чтобы забрать вещи. А уже через несколько дней мать женщины заявила, что ее дочь исчезла.

Камера в подъезде показала, что женщина никуда не выходила после визита мужчины. В ее квартире повсюду были следы романтического вечера. Мужчина сразу заявил, что жена нашла другого, а об исчезновении он ничего не знает. Однако конфеты, бокалы и обертки от средств контрацепции в квартире сразу вызвали подозрение у следователей, появилось мнение об инсценировке.

Пока мужчина настаивал на своей версии, следователи начали проверять каждый адрес, связанный с семьей. Так, во время тщательного осмотра полузаброшенной дачи, принадлежащей родителям мужчины, обнаружили обгоревшие остатки на соседнем участке. Оказалось, что это были останки женщины — совпали образцы из обгоревшего тела с образцами пропавшей матери.

В старом подвале обнаружили обезглавленное тело и кисти рук. Убийца пытался сжечь его — обложил шинами, облил бензином и поджег. Но закрыл крышку погреба, чтобы пламя не перекинулось на дом. Из-за этого огонь погас и тело не сгорело полностью. На пепелище также был найден фирменный значок от чемодана.

Но мужчина продолжал настаивать на своей версии, а в чемодане говорит, привез домой консервы. И даже показал такой же чемодан, как на видео с камер. Впрочем, обмануть следствие ему не удалось — фирменный значок там был в совсем другом месте, чем на чемодане, с которым он выходил из подъезда.

Судмедэкспертиза показала, что жертва скончалась в результате четырех ножевых ранений. Муж наконец признался, что толкнул ее в ванной, бил ножом в туловище, наконец расчленил и вынес из квартиры в пакете и чемодане на колесах. Потом погрузил все в машину и поехал к посадке – там закопал руки. Затем проехал еще около километра и закопал пакет с головой в нескольких десятках метров от дороги. Само тело, скорее всего, заранее планировал сжечь. К дачному участку ехал уже с канистрами с горючим.

Мужчина продолжает настаивать, что сделал все в состоянии аффекта, готов сотрудничать со следствием и четко указал места, где прятал остатки.

“Жену он убил 16 февраля, а уже утром 24 февраля мы смогли ее найти, в этот же день задержали мужчину. У него уже была готовая виза для выезда в Канаду, но путешествие отменяется. Мы успели и не дали ему убежать – теперь ему придется отвечать. Подозреваемому уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без возможности внести залог”, — рассказал Сергей Болвинов.

Двенадцатилетний мальчик остался без обоих родителей, а мужчине грозит пожизненное заключение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В Киеве отец зарезал сына, расчленил тело и выбросил на помойку!"

Напомним, в Полтавской области 19-летняя девушка нанесла смертельное ножевое ранение своей родственнице во время превратившегося в драку бытового конфликта.

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