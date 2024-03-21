На Полтавщині 19-річна дівчина зарізала свою родичку

У Полтавській області 19-річна дівчина завдала смертельне ножове поранення своїй родичці.

Про це повідомили у поліції регіону.

Слідство встановило, що між двома родичками виник побутовий конфлікт, який переріс у бійку. Під час конфлікту 19-річна дівчина завдала 34-річній потерпілій смертельні тілесні ушкодження.

Слідчі поліції вилучили з місця події речові докази. Причетну до злочину дівчину затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік перерізав горло своїй 38-річній знайомій. Аби уникнути покарання за вбивство, обвинувачений переконував рідних і правоохоронців, що знайшов потерпілу уже мертвою.

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