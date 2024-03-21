Снаряды для Украины: Кулеба сделал положительный прогноз о поставках

ВСУ получат необходимые снаряды от партнеров. Они поступят в Украину в рамках реализации чешской инициативы.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как отметил глава МИД, в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов, которые поступят в Украину в рамках реализации чешской инициативы.

"Но мы не останавливаемся на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать такие же инициативы, и уже активно над этим работаем. Потому что одной инициативой здесь не обойдешься", – сказал он.

Напомним, Кулеба после массированной атаки на Киев призвал Конгресс США разблокировать помощь.

Читайте также: